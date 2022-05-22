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Десантники поразили "Иглой" российский штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 14:44
Десантники поразили Иглой российский штурмовик Су-25

Львовские десантники сбили российский штурмовик Су-25.

Источник: пресс-центр командования ДШВ

Дословно: "22 мая в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач".

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Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла"".

Детали: Указано, что на нижнем фотоснимке зафиксировано, как пылает российский "Грач", вернее все, что от него осталось.

 

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