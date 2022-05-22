Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада прийняла з пропозиціями президента заборону символіки вторгнення РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 22 травня 2022, 16:26
Верховна Рада, ілюстративне фото, Future Publishing via Getty Images

Верховна Рада прийняла повторно з пропозиціями президента закон про заборону символіки вторгнення російського режиму в Україну.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно: "Повторно прийнято з пропозиціями президента".

Деталі: Згідно з пропозиціями президента, символіку вторгнення Росії в Україну можна законно розміщувати в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності тощо.

Також президент пропонував, щоб використання символіки російського вторгнення було заборонено не лише для партій, а і для громадських об'єднань.

Довідка: Згідно з законом, використанням символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, зокрема, вважається:

  • використання латинських літер "Z", "V" окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії проти України чи будь-яких інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер "З", "С", "В", "Ф" чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах;
  • використання символіки збройних сил РФ, її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави терориста (держави-агресора).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Zвичайний рашиZм. Як одна літера Zахопила і наZифікувала Росію 

Теми: символікаВерховна Радавійна
Головне сьогодні

Мединський знову нарікає, що переговори блокує Україна

YouTube видалив понад 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео про війну в Україні

ЄС у червні повинен відкрити двері перед Україною - Дуда

ВІДЕОУ Дагестані випускниця на шкільній лінійці викрикнула "Путін – чорт"

Вступ України до ЄС може тривати 15 чи 20 років - французький міністр

Зеленський каже, що на Сході може гинути до 100 військових в день

Усі новини...
символіка
Місце сили. Велика історія маленької Бородянки та нові символи непереможної України
Берлін зробив помилку – Кулеба обурений діями щодо українських мітингувальників
У Берліні поліція затримала чоловіка за українські прапорці
Останні новини
00:25
Бельгія першою у світі запроваджує карантин для хворих на мавпячу віспу – ЗМІ
23:27
Зеленський хоче "прибрати тиск минувщини" з відносин із сусідами, які не є окупантами
22:54
До Росії прибули фахівці з Сирії для розробки небезпечних бочкових бомб – the Guardian
22:38
Глава Давоського форуму закликав до плану Маршалла для України
22:18
На Донеччині росіяни за день вбили 5 і поранили 11 мешканців
22:08
ВІДЕО"Ман Сіті" стали чемпіонами Прем’єр-ліги: Зінченко в сльозах присвятив перемогу Україні
21:57
Миколаїв обстрілюють касетними снарядами – мер
21:56
фотоЦивільні жертви війни: 20 відомих людей, яких вбила Росія
21:51
Глава МЗС Фінляндії: переговори з Туреччиною щодо НАТО можуть тривати тижні
21:51
Австрія вже знайшла 254 млн євро активів підсанкційних російських олігархів
Усі новини...