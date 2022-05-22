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Рада прийняла з пропозиціями президента заборону символіки вторгнення РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 22 травня 2022, 16:26
Рада прийняла з пропозиціями президента заборону символіки вторгнення РФ
Верховна Рада, ілюстративне фото, Future Publishing via Getty Images

Верховна Рада прийняла повторно з пропозиціями президента закон про заборону символіки вторгнення російського режиму в Україну.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно: "Повторно прийнято з пропозиціями президента".

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Деталі: Згідно з пропозиціями президента, символіку вторгнення Росії в Україну можна законно розміщувати в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності тощо.

Також президент пропонував, щоб використання символіки російського вторгнення було заборонено не лише для партій, а і для громадських об'єднань.

Довідка: Згідно з законом, використанням символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, зокрема, вважається:

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  • використання латинських літер "Z", "V" окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії проти України чи будь-яких інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер "З", "С", "В", "Ф" чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах;
  • використання символіки збройних сил РФ, її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави терориста (держави-агресора).

Передісторія:

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Теми: символікаВерховна Радавійна
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