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Рада приняла с предложениями президента запрет символики вторжения РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 16:26
Верховная Рада, иллюстративное фото, Future Publishing via Getty Images

Верховная Рада приняла повторно с предложениями президента закон о запрете символики вторжения российского режима в Украину.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "Повторно принято с предложениями президента".

Детали: Согласно предложениям президента, символику вторжения России в Украину можно законно размещать в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности.

Также президент предлагал, чтобы использование символики российского вторжения было запрещено не только партиям, но и общественным объединениям.

Справка: Согласно закону, использованием символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину, в частности, считается:

  • использование латинских букв "Z", "V" отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии против Украины или любых других военных действий) или путем замены этими буквами кириллических букв "З", "С", "В", "Ф" или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах;
  • использование символики вооруженных сил РФ, ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, других вооруженных формирований и (или) органов государства террориста (государства-агрессора).

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Темы: символикаВерховная Радавойна
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