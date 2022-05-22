Рада приняла с предложениями президента запрет символики вторжения РФ

Верховная Рада приняла повторно с предложениями президента закон о запрете символики вторжения российского режима в Украину.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "Повторно принято с предложениями президента".

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Детали: Согласно предложениям президента, символику вторжения России в Украину можно законно размещать в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности.

Также президент предлагал, чтобы использование символики российского вторжения было запрещено не только партиям, но и общественным объединениям.

Справка: Согласно закону, использованием символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину, в частности, считается:

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использование латинских букв "Z", "V" отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии против Украины или любых других военных действий) или путем замены этими буквами кириллических букв "З", "С", "В", "Ф" или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах;

использование символики вооруженных сил РФ, ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, других вооруженных формирований и (или) органов государства террориста (государства-агрессора).

Предыстория:

14 апреля Верховная Рада запретила символику, используемую вооруженными силами РФ в войне против Украины.

12 мая президент вернул документ в парламент со своими предложениями.

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