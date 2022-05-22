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Дніпропетровщина: окупанти вдарили ракетою по річці

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 16:35
Дніпропетровщина: окупанти вдарили ракетою по річці
Річка Самара. Фото з google.maps

22 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області і влучили в річку.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Павло Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Окупанти почали "денацифікацію" української риби…".

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Деталі: Голова ОВА додав, що люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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