Дніпропетровщина: окупанти вдарили ракетою по річці
Неділя, 22 травня 2022, 16:35
22 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області і влучили в річку.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Павло Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Окупанти почали "денацифікацію" української риби…".
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Деталі: Голова ОВА додав, що люди не постраждали.
Передісторія:
- 22 травня майже по всій Україні, крім східних і південних областей, оголосили повітряну тривогу, у столиці парламентарі зупинили засідання Верховної ради і пішли в укриття.
- Пізніше стало відомо, що протиповітряна оборона збила російську ракету у Фастівському районі Київської області.
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