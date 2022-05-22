Днепропетровская область: оккупанты ударили ракетой по речке

22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области и попали в реку.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Павел Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "У нас прилет в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Оккупанты начали "денацификацию" украинской рыбы…".

Детали: Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.

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