Днепропетровская область: оккупанты ударили ракетой по речке

22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области и попали в реку.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Павел Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "У нас прилет в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Оккупанты начали "денацификацию" украинской рыбы…".

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Детали: Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.

Предыстория:

22 мая почти по всей Украине, кроме восточных и южных областей, объявили воздушную тревогу, в столице парламентарии остановили заседание Верховной Рады и пошли в укрытие.

Позже стало известно, что противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Фастовском районе Киевской области.