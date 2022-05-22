Днепропетровская область: оккупанты ударили ракетой по речке
Воскресенье, 22 мая 2022, 16:35
22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области и попали в реку.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Павел Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "У нас прилет в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Оккупанты начали "денацификацию" украинской рыбы…".
Детали: Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.
Предыстория:
- 22 мая почти по всей Украине, кроме восточных и южных областей, объявили воздушную тревогу, в столице парламентарии остановили заседание Верховной Рады и пошли в укрытие.
- Позже стало известно, что противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Фастовском районе Киевской области.