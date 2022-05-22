На сході за тиждень ЗСУ знищили більше 200 одиниць техніки РФ, в тому числі 3 літаки

На Донецькому і Луганському напрямках у неділю бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак і знищили 24 одиниці техніки ворога, за тиждень – знищили 205 одиниць техніки, включаючи три літаки.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 6 танків; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у неділю російські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 9, танків – 1, БМП – 2, БТР – 1, мінометів – 1, ПТРК – 1, АТ – 2.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 84 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 43 танка, 20 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 79 одиниць бойової броньованої техніки, 7 спеціальних броньованих автомобілів та 34 одиниці автомобільної техніки. Підрозділами ППО збито 3 літаки та 18 безпілотних літальних апаратів окупанта.

ВІДЕО ДНЯ

22 травня окупанти обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 116 цивільних об’єктів: 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарчі будівлі двох підприємств, сільгосптехніку, магазин тощо.

В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 8 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються.