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На востоке за неделю ВСУ уничтожили более 200 единиц техники РФ, в том числе 3 самолета

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 21:25
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в воскресенье бойцы группировки Объединенных сил отбили 11 атак и уничтожили 24 единицы техники врага, за неделю – уничтожили 205 единиц техники, включая три самолета.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 6 танков; 10 единиц боевой бронированной техники; 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в воскресенье российские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного состава – 9, танков – 1, БМП – 2, БТР – 1, минометов – 1, ПТРК – 1, АТ – 2.

Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

22 мая оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и т.д.

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В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаДонбассВооруженные силы
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