Аргентина заявила про перший випадок з підозрою на мавпячу віспу

В аргентинському Буенос-Айресі виявили випадок захворювання з підозрою на мавпячу віспу.

Джерело: Reuters із посиланням на МОЗ Аргентини

Деталі: Міністерство охорони здоров’я Аргентини заявило в неділю, що виявило перший випадок з підозрою на мавпячу віспу.

У Латинській Америці поки немає підтверджених випадків цієї хвороби.

У міністерстві заявили, що цей випадок зафіксували у мешканця провінції Буенос-Айреса, який нещодавно їздив до Іспанії.

Пацієнт перебуває у задовільному стані та ізольований на час проведення аналізів, додали в міністерстві.

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