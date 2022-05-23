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Аргентина заявила про перший випадок з підозрою на мавпячу віспу

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 05:30
фото: Getty Images

В аргентинському Буенос-Айресі виявили випадок захворювання з підозрою на мавпячу віспу.

Джерело: Reuters із посиланням на МОЗ Аргентини

Деталі: Міністерство охорони здоров’я Аргентини заявило в неділю, що виявило перший випадок з підозрою на мавпячу віспу.

У Латинській Америці поки немає підтверджених випадків цієї хвороби.

У міністерстві заявили, що цей випадок зафіксували у мешканця провінції Буенос-Айреса, який нещодавно їздив до Іспанії.

Пацієнт перебуває у задовільному стані та ізольований на час проведення аналізів, додали в міністерстві.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Бельгія стала першою у світі країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • Швейцарія стала десятою європейською країною, яка підтвердила випадки мавпячої віспи.
  • Під час недавнього спалаху в Європі, США, Канаді та Австралії було підтверджено понад 80 випадків.
  • За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, хвороба зазвичай протікає протягом кількох тижнів.

Теми: Аргентина охорона здоров'я
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