Аргентина заявила о первом случае с подозрением на обезьянью оспу

В аргентинском Буэнос-Айресе обнаружили случай заболевания с подозрением на обезьянью оспу.

Источник: Reuters со ссылкой на Минздрав Аргентины

Детали: Министерство здравоохранения Аргентины заявило в воскресенье, что обнаружило первый случай с подозрением на обезьянью оспу.

Реклама:

В Латинской Америке пока нет подтвержденных случаев этой болезни.

В министерстве заявили, что этот случай зафиксировали у жителя провинции Буэнос-Айреса, недавно ездившего в Испанию.

Пациент находится в удовлетворительном состоянии и изолирован на время проведения анализов, добавили в министерстве.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: