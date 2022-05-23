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Аргентина заявила о первом случае с подозрением на обезьянью оспу

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 мая 2022, 05:30
фото: Getty Images

В аргентинском Буэнос-Айресе обнаружили случай заболевания с подозрением на обезьянью оспу.

Источник: Reuters со ссылкой на Минздрав Аргентины

Детали: Министерство здравоохранения Аргентины заявило в воскресенье, что обнаружило первый случай с подозрением на обезьянью оспу.

В Латинской Америке пока нет подтвержденных случаев этой болезни.

В министерстве заявили, что этот случай зафиксировали у жителя провинции Буэнос-Айреса, недавно ездившего в Испанию.

Пациент находится в удовлетворительном состоянии и изолирован на время проведения анализов, добавили в министерстве.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Бельгия стала первой в мире страной, введшей обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • Швейцария стала десятой европейской страной, подтвердившей случаи обезьяньей оспы.
  • Во время недавней вспышки в Европе, США, Канаде и Австралии было подтверждено более 80 случаев.
  • По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, болезнь обычно протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

Темы: Аргентина здравоохранение
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