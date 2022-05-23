Російська армія стрімко наближається до втрати 30 тисяч військових

Станом на 23 травня бойові загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали вже 29 200 осіб.

Джерело: повідомлення Генштабу України

Деталі: Танків знищено ‒ 1293 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,

артилерійських систем – 604 (+5) од,

РСЗВ - 201 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

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літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),

крилаті ракети - 110 (+3),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Передісторія: У понеділок британська розвідка заявила, що за перші три місяці війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев'ятирічної війни в Афганістані.