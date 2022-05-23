Російська армія стрімко наближається до втрати 30 тисяч військових
Станом на 23 травня бойові загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали вже 29 200 осіб.
Джерело: повідомлення Генштабу України
Деталі: Танків знищено ‒ 1293 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,
артилерійських систем – 604 (+5) од,
РСЗВ - 201 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків – 204 (+0) од,
гелікоптерів – 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
крилаті ракети - 110 (+3),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,
спеціальна техніка - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Передісторія: У понеділок британська розвідка заявила, що за перші три місяці війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев'ятирічної війни в Афганістані.