Российская армия стремительно приближается к потере 30 тысяч военных
По состоянию на 23 мая боевые общие боевые потери России в войне против Украины составили уже 29 200 человек.
Источник: сообщение Генштаба Украины
Детали: Танки уничтожены ‒ 1293 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед,
артиллерийских систем – 604 (+5) ед,
РСЗО - 201 (+0) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов – 204 (+0) ед,
вертолетов - 170 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
крылатые ракеты – 110 (+3),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.
Предыстория: В понедельник британская разведка заявила, что за первые три месяца войны в Украине количество погибших в России, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане.