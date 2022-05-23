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Российская армия стремительно приближается к потере 30 тысяч военных

"Украинская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 09:01
Российская армия стремительно приближается к потере 30 тысяч военных

По состоянию на 23 мая боевые общие боевые потери России в войне против Украины составили уже 29 200 человек.

Источник: сообщение Генштаба Украины

Детали: Танки уничтожены ‒ 1293 (+8) ед,

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боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед,

артиллерийских систем – 604 (+5) ед,

РСЗО - 201 (+0) ед,

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средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов  – 204 (+0) ед,

вертолетов - 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),

крылатые ракеты – 110 (+3),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Предыстория: В понедельник британская разведка заявила, что за первые три месяца войны в Украине количество погибших в России, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане.

Темы: войнаРосcия
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