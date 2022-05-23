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Медведчук дав покази проти Порошенка - СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 травня 2022, 10:03
Медведчук дав покази проти Порошенка - СБУ

Кум Путіна нардеп Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: СБУ публікує відео зізнань політика. Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той, мовляв, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

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Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента, повідомляє СБУ. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

 
 

Крім того Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.

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"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив затриманий.

СБУ каже, що Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до схеми, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур: зокрема Макар Пасенюк, Валерія Гонтарева, Ігор Кононенко, Володимир Демчишин, генпрокурор і очільник МВС.

Вказано, що Служба безпеки продовжує  слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

 

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Передісторія:

  • У 2021 році Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
  • Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином, за даними слідства, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.
  • Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.
  • Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • Ще один фігурант справи – бізнесмен Сергій Кузяра в інтерв’ю ЕП заявляв, що слідство "вигадало злочинну групу" з Порошенка, Медведчука, Демчишина і його.

Теми: МедведчукСБУПорошенко
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