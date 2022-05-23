Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ
Кум Путина нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: СБУ публикует видео признаний политика. Описывая суть схемы, Медведчук детализировал роль в ней пятого президента Украины Петра Порошенко. А именно, что тот, мол, не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента, сообщает СБУ. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал детали налаживания в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.
"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил задержанный
СБУ говорит, что Медведчук назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к схеме – бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур: в частности, Макар Пасенюк, Валерия Гонтарева, Игорь Кононенко, Владимир Демчишин, генпрокурор и глава МВД.
Указано, что Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.
Читайте также: "Поехали, …твою мать!" История "государственной измены" Порошенко
Контрабанда угля из Донбасса окружением Медведчука. Этой истории пять лет
Беглец №1. В поисках Медведчука
Предыстория:
- В 2021 году Медведчуку было объявлено несколько подозрений. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом, по данным следствия, пророссийские террористы в общей сложности были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.
- Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.
- В конце декабря 2021 правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. 19 января суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
- Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал и глава Службы безопасности Иван Баканов.
- Еще один фигурант дела – бизнесмен Сергей Кузяра в интервью ЭП заявлял, что следствие "выдумало преступную группу" из Порошенко, Медведчука, Демчишина и его.