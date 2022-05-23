Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ

Кум Путина нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: СБУ публикует видео признаний политика. Описывая суть схемы, Медведчук детализировал роль в ней пятого президента Украины Петра Порошенко. А именно, что тот, мол, не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента, сообщает СБУ. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали налаживания в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил задержанный

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СБУ говорит, что Медведчук назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к схеме – бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур: в частности, Макар Пасенюк, Валерия Гонтарева, Игорь Кононенко, Владимир Демчишин, генпрокурор и глава МВД.

Указано, что Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.

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