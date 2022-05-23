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Мерія Маріуполя поіменно показала зрадників з ОПЗЖ

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 10:16
колаж міськради маріуполя

Міська рада Маріуполя оприлюднила список колаборантів з місцевої фракції "Опозиційної платформи – За життя", які перейшли на сторону росіян.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: "На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони – це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ".

За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога".

За даними Маріуполя, ці депутати "ОПЗЖ" перейшли на бік росіян:

  • Іващенко Костянтин
  • Істратов Вадим
  • Хаджинов Дмитро
  • Бурлаков Сергій
  • Калачова Вікторія
  • Агібалов Валерій
  • Карпенко Олена
  • Хармишев Євген
  • Сотникова Наталя

Передісторія: 28 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти примусово депортували до Росії більше 30 тисяч маріупольців.

Теми: МаріупольОПЗЖдержзрадавійна
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