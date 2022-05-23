Мерія Маріуполя поіменно показала зрадників з ОПЗЖ
Понеділок, 23 травня 2022, 10:16
Міська рада Маріуполя оприлюднила список колаборантів з місцевої фракції "Опозиційної платформи – За життя", які перейшли на сторону росіян.
Джерело: міськрада Маріуполя
Дослівно: "На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони – це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ".
За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога".
За даними Маріуполя, ці депутати "ОПЗЖ" перейшли на бік росіян:
- Іващенко Костянтин
- Істратов Вадим
- Хаджинов Дмитро
- Бурлаков Сергій
- Калачова Вікторія
- Агібалов Валерій
- Карпенко Олена
- Хармишев Євген
- Сотникова Наталя
Передісторія: 28 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти примусово депортували до Росії більше 30 тисяч маріупольців.