Мерія Маріуполя поіменно показала зрадників з ОПЗЖ

Міська рада Маріуполя оприлюднила список колаборантів з місцевої фракції "Опозиційної платформи – За життя", які перейшли на сторону росіян.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: "На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони – це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ".

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За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога".

За даними Маріуполя, ці депутати "ОПЗЖ" перейшли на бік росіян:

Іващенко Костянтин

Істратов Вадим

Хаджинов Дмитро

Бурлаков Сергій

Калачова Вікторія

Агібалов Валерій

Карпенко Олена

Хармишев Євген

Сотникова Наталя

Передісторія: 28 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти примусово депортували до Росії більше 30 тисяч маріупольців.