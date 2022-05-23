Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 10:16
Мэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ
коллаж горсовета мариуполя

Городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", перешедших на сторону россиян.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ".

Реклама:

По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу".

По данным Мариуполя, эти депутаты "ОПЗЖ" перешли на сторону россиян:

  • Иващенко Константин
  • Истратов Вадим
  • Хаджинов Дмитрий
  • Бурлаков Сергей
  • Калачева Виктория
  • Агибалов Валерий
  • Карпенко Елена
  • Хармышев Евгений
  • Сотникова Наталья

Предыстория: 28 апреля председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты принудительно депортировали в Россию более 30 тысяч мариупольцев.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МариупольОПЗЖгосизменавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: