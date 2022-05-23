Мэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ
Понедельник, 23 мая 2022, 10:16
Городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", перешедших на сторону россиян.
Источник: горсовет Мариуполя
Дословно: "На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ".
По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу".
По данным Мариуполя, эти депутаты "ОПЗЖ" перешли на сторону россиян:
- Иващенко Константин
- Истратов Вадим
- Хаджинов Дмитрий
- Бурлаков Сергей
- Калачева Виктория
- Агибалов Валерий
- Карпенко Елена
- Хармышев Евгений
- Сотникова Наталья
Предыстория: 28 апреля председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты принудительно депортировали в Россию более 30 тысяч мариупольцев.
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