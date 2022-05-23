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Мэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 10:16
коллаж горсовета мариуполя

Городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", перешедших на сторону россиян.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ".

По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу".

По данным Мариуполя, эти депутаты "ОПЗЖ" перешли на сторону россиян:

  • Иващенко Константин
  • Истратов Вадим
  • Хаджинов Дмитрий
  • Бурлаков Сергей
  • Калачева Виктория
  • Агибалов Валерий
  • Карпенко Елена
  • Хармышев Евгений
  • Сотникова Наталья

Предыстория: 28 апреля председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты принудительно депортировали в Россию более 30 тысяч мариупольцев.

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Темы: МариупольОПЗЖгосизменавойна
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