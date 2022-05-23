Мэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ

Городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", перешедших на сторону россиян.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ".

По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу".

По данным Мариуполя, эти депутаты "ОПЗЖ" перешли на сторону россиян:

Иващенко Константин

Истратов Вадим

Хаджинов Дмитрий

Бурлаков Сергей

Калачева Виктория

Агибалов Валерий

Карпенко Елена

Хармышев Евгений

Сотникова Наталья

Предыстория: 28 апреля председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты принудительно депортировали в Россию более 30 тысяч мариупольцев.