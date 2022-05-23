Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловік "зливав" росіянам позиції ЗСУ та Нацгвардії в Бахмуті

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 11:44
Чоловік зливав росіянам позиції ЗСУ та Нацгвардії в Бахмуті
фото огп

Офіс генпрокурора повідомив про викриття мешканця Бахмута Донецької області у вчиненні держзради. Чоловік ставив мітки про місця дислокації українських захисників.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, у травні громадянин погодився допомагати окупантам.

Реклама:

Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки ЗСУ, а також знімав місця дислокації особового складу Нацгвардії на території Бахмута.

Крім того, ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Зараз він під вартою без можливості внесення застави.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Внаслідок авіаудару РФ по Бахмуту Донецької області 17 травня загинуло 5 цивільних осіб, в тому числі дворічна дитина, 4 мешканців дістали поранень.

19 травня росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту, снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Теми: Офіс генпрокурорадержзрадаДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: