Чоловік "зливав" росіянам позиції ЗСУ та Нацгвардії в Бахмуті
Офіс генпрокурора повідомив про викриття мешканця Бахмута Донецької області у вчиненні держзради. Чоловік ставив мітки про місця дислокації українських захисників.
Джерело: ОГП
Деталі: За даними слідства, у травні громадянин погодився допомагати окупантам.
Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки ЗСУ, а також знімав місця дислокації особового складу Нацгвардії на території Бахмута.
Крім того, ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.
Зараз він під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо: Внаслідок авіаудару РФ по Бахмуту Донецької області 17 травня загинуло 5 цивільних осіб, в тому числі дворічна дитина, 4 мешканців дістали поранень.
19 травня росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту, снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.