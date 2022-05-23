Чоловік "зливав" росіянам позиції ЗСУ та Нацгвардії в Бахмуті

Офіс генпрокурора повідомив про викриття мешканця Бахмута Донецької області у вчиненні держзради. Чоловік ставив мітки про місця дислокації українських захисників.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, у травні громадянин погодився допомагати окупантам.

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Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки ЗСУ, а також знімав місця дислокації особового складу Нацгвардії на території Бахмута.

Крім того, ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Зараз він під вартою без можливості внесення застави.

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Нагадаємо: Внаслідок авіаудару РФ по Бахмуту Донецької області 17 травня загинуло 5 цивільних осіб, в тому числі дворічна дитина, 4 мешканців дістали поранень.

19 травня росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту, снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.