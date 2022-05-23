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Мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ и Нацгвардии в Бахмуте

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 11:44
фото огп

Офис генпрокурора сообщил о разоблачении жителя Бахмута Донецкой области в совершении госизмены. Мужчина ставил метки о местах дислокации украинских защитников.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, в мае гражданин согласился помогать оккупантам.

Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники ВСУ, а также снимал места дислокации личного состава Нацгвардии на территории Бахмута.

Кроме того, ставил метки на электронных картах и ​​сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

Сейчас он находится под стражей без возможности внесения залога.

Напомним: В результате авиаудара РФ по Бахмуту Донецкой области 17 мая погибли 5 гражданских лиц, в том числе двухлетний ребенок, 4 жителя получили ранения.

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19 мая россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту, снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.

Темы: Офис генпрокурорагосизменаДонецкая областьвойна
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