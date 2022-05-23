Удар по Десне: под обломками нашли 87 погибших – Зеленский

После авиаудара по поселку Десна в Черниговской области, нанесенного российской армией неделю назад, 17 мая, под обломками обнаружили тела 87 погибших.

Источник: президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума

Прямая речь: "Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых – без этих людей уже будет будущее Украины".

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн перед Всемирным экономическим форумом, который проходит в Давосе. Ему задали пару вопросов. Информацию о Десне президент озвучил, отвечая на вопрос, каким он видит будущее Украины.

Зеленский отметил, что как президент воюющей страны он думает о сегодняшнем дне Украины и о том, сколько людей погибает ежедневно.

Предыстория:

В ночь на 17 мая российские войска ударили ракетами по Яворивскому району Львовской области, где расположен полигон, и по поселку Десна в Черниговской области, рядом с которым расположен учебный центр Вооруженных сил Украины "Десна".

Сообщалось, что в Десне погибли 11 человек, травмировались 14 человек.