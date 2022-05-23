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Удар по Десне: под обломками нашли 87 погибших – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 23 мая 2022, 13:11
Удар по Десне: под обломками нашли 87 погибших – Зеленский

После авиаудара по поселку Десна в Черниговской области, нанесенного российской армией неделю назад, 17 мая, под обломками обнаружили тела 87 погибших.

Источник: президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума

Прямая речь: "Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых – без этих людей уже будет будущее Украины".

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Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн перед Всемирным экономическим форумом, который проходит в Давосе. Ему задали пару вопросов. Информацию о Десне президент озвучил, отвечая на вопрос, каким он видит будущее Украины.

Зеленский отметил, что как президент воюющей страны он думает о сегодняшнем дне Украины и о том, сколько людей погибает ежедневно.

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Темы: войнаЗеленскийЧерниговская область
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