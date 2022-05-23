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"Євросолідарність" прокоментувала заяву Медведчука: Ворог не Порошенко, ворог – Путін

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 травня 2022, 13:21

У партії Петра Порошенка вважають, що свідченнями проти п’ятого президента України кум Путіна Віктор Медведчук "виторговує" собі уникнення відповідальності за антиукраїнську діяльність.

Джерело: заява політичної партії "Європейська солідарність"

Дослівно: Всі "заяви" Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси.

Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх вже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти.

Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну".

Деталі: У "ЄС" заявили, в умовах війни Служба безпеки України монтує яскраві політично мотивовані ролики з "псевдосвідченнями" Медведчука замість розслідувати справи про "очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради".

"ЄС" також звинуватила голову СБУ Івана Баканова у "шкідницьких діях".

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У політсилі наполягають, що публічна дискусія між владою та опозицією "повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна". А наразі ж потрібно спільно працювати на перемогу.

При чому у Порошенка запевняють,  що мають відповіді на всі питання. Водночас, мовляв, у влади "точно немає відповідей на питання, які є в суспільства". 

Дослівно: "Ворог не Порошенко, ворог – Путін. Війна чітко показала хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини. Ми – державники і переконані: спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт грають лише на руку Москві. Сьогодні наше спільне завдання – зберегти Україну і звільнити українську землю від нашого споконвічного ворога – Росії".

Що передувало: 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.

Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатіви і представників правоохоронних структур.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності і звинуватив СБУ в піарі.

Теми: МедведчукПорошенкоСБУ
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