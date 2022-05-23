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Адвокат Порошенка відреагував на заяву Медведчука: піар СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 травня 2022, 12:21
Адвокат Порошенка відреагував на заяву Медведчука: піар СБУ
Ігор Головань. фото "Євросолідарності"

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна Віктора Медведчука про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності.

Джерело: Головань у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "На нашу думку взагалі те, що робить СБУ — це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ — це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає".

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Деталі: На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.

На 23 травня призначене судове засідання стосовно арешту на майно Порошенка. Адвокат розцінює повідомлення СБУ як "тиск на суд".

Що передувало: 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.

ВІДЕО ДНЯ

Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатіви і представників правоохоронних структур.

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Втікач №1. В пошуках Медведчука

Передісторія:

  • У 2021 році Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
  • Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином, за даними слідства, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.
  • Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.
  • Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • Ще один фігурант справи – бізнесмен Сергій Кузяра в інтерв’ю ЕП заявляв, що слідство "вигадало злочинну групу" з Порошенка, Медведчука, Демчишина і його.

Теми: МедведчукПорошенкоСБУ
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