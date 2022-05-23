Адвокат Порошенка відреагував на заяву Медведчука: піар СБУ

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна Віктора Медведчука про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності.

Джерело: Головань у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "На нашу думку взагалі те, що робить СБУ — це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ — це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає".

Деталі: На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.

На 23 травня призначене судове засідання стосовно арешту на майно Порошенка. Адвокат розцінює повідомлення СБУ як "тиск на суд".

Що передувало: 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.

Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатіви і представників правоохоронних структур.

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