"ЕС" прокомментировала заявление Медведчука: Враг не Порошенко, враг – Путин

В партии Петра Порошенко считают, что показаниями против пятого президента Украины кум Путина Виктор Медведчук "выторговывает" себе избежание ответственности за антиукраинскую деятельность.

Источник: заявление политической партии "Европейская солидарность"

Дословно: Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.

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Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно против кого угодно. Это далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты.

Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена".

Детали: В "ЕС" заявили, в условиях войны Служба безопасности Украины монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука вместо расследования дела об "очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады".

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"ЕС" также обвинила главу СБУ Ивана Баканова во "вредительских действиях".

В политсиле настаивают, что публичная дискуссия между властью и оппозицией "вернуться на повестку дня может не раньше завершения войны". А теперь нужно совместно работать на победу.

При чем у Порошенко уверяют, что у них есть ответы на все вопросы. В то же время, мол, у власти "точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества".

Дословно: "Враг не Порошенко, враг – Путин. Война ясно показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы – государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача – сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего извечного врага – России".

Что предшествовало: 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.

Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности и обвинил СБУ в пиаре.