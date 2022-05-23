Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"ЕС" прокомментировала заявление Медведчука: Враг не Порошенко, враг – Путин

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 13:21

В партии Петра Порошенко считают, что показаниями против пятого президента Украины кум Путина Виктор Медведчук "выторговывает" себе избежание ответственности за антиукраинскую деятельность.

Источник: заявление политической партии "Европейская солидарность"

Дословно: Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.

Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно против кого угодно. Это далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты.

Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена".

Детали: В "ЕС" заявили, в условиях войны Служба безопасности Украины монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука вместо расследования дела об "очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады".

"ЕС" также обвинила главу СБУ Ивана Баканова во "вредительских действиях".

ВИДЕО ДНЯ

В политсиле настаивают, что публичная дискуссия между властью и оппозицией "вернуться на повестку дня может не раньше завершения войны". А теперь нужно совместно работать на победу.

При чем у Порошенко уверяют, что у них есть ответы на все вопросы. В то же время, мол, у власти "точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества".

Дословно: "Враг не Порошенко, враг – Путин. Война ясно показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы – государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача – сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего извечного врага – России".

Что предшествовало: 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.

Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности и обвинил СБУ в пиаре.

Темы: МедведчукПорошенкоСБУ
Главное сегодня

Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России

Ближайшие недели будут сложными – президент

Зеленский рассказал о плане Б на случай его убийства

Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом

20 стран объявили о новой военной помощи Украине - глава Пентагона

Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию

Все новости...
Медведчук
Кремль не хочет менять Медведчука на защитников Мариуполя, потому что "он украинец и не военный"
Адвокат Порошенко отреагировал на заявление Медведчука: пиар СБУ
Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ
Последние новости
05:01
Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу
04:25
Оккупанты требуют взятки с людей за выезд из Мелитополя — ОВА
04:05
Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
03:25
ОК "Юг": Россияне направили гражданские авто по минам, а выживших — расстреляли
02:42
ISW: У россиян был незначительный успех у Северодонецка, но они вряд ли смогут взять Бахмут
01:55
Венедиктова о военных преступлениях РФ: Уже 13 тысяч дел, 49 подозрений
01:16
Россияне создали уже два десятка своих "комендатур" на Херсонщине и Запорожье
00:30
Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России
23:48
Ближайшие недели будут сложными – президент
23:24
Зеленский об обмене пленных: Мир должен не уговаривать Россию, а давить
Все новости...