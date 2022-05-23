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Суд разрешил арест Януковича за подписание "Харьковских соглашений"

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 17:14
Виктор Янукович, Getty Images

Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на арест беглого экс-президента Виктора Януковича в уголовном производстве о совершении им государственной измены при подписании "Харьковских соглашений" в пользу России.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч.1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической сохранности Украины, предоставил иностранному государству – Российской Федерации и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины".

Детали: Как отметили в Офисе генпрокурора, в результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

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Предыстория:

  • 21 апреля 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев подписали межгосударственное соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского Флота России на территории Украины.
  • После Революции достоинства и бегства Януковича в Россию 22 февраля 2014 года Верховная Рада устранила его с должности президента Украины, а 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины.

Темы: ЯнуковичсудХарьковские соглашения
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