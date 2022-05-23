У Лаврова хвилюються через зближення Польщі та України

Прессекретар російського міністерства закордонних справ Марія Захарова обурюється через інтеграцію Польщі та України. Вона натякає, що через особливе ставлення до поляків, претензій в України до Криму бути не повинно.

Джерело: Захарова в Telegram

Пряма мова: "Сталося те, що справді не часто буває в історії: Зеленський на законодавчому рівні оформлює особливий статус іноземних громадян – Польщі – в Україні.

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Президент держави просить національний парламент затвердити особливі права громадян іншої держави, по суті, дозволяючи їм усе. Згідно з витоками у ЗМІ, йдеться про те, щоб прирівняти права поляків до прав українців за винятком права голосу.

Казус суверенітету, бо інакше не скажеш.

Не сепаратисти, а сам президент країни передає громадянам іншої країни права на території своєї держави, не вводячи їх у громадянство України.

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Якщо київський режим так активно розкидається своєю незалежністю, то які українська адміністрація взагалі може мати претензії до кримчан?".

Деталі: Захарова хвилюється, що Україна нібито "віддає" свій суверенітет: "За скільки, скільки разів і наскільки глибоко треба провести інтеграцію у зручній для Заходу формі?"

Представниця російського МЗС, яка раніше перевернула з ніг на голову сюжет антиутопії "1984" та порівнювала право на рецепт борщу з ксенофобією, заявила, що "під виглядом збереження власної ідентичності" в Україні легалізують "захоплення країни".

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