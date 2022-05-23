У Лаврова хвилюються через зближення Польщі та України
Прессекретар російського міністерства закордонних справ Марія Захарова обурюється через інтеграцію Польщі та України. Вона натякає, що через особливе ставлення до поляків, претензій в України до Криму бути не повинно.
Джерело: Захарова в Telegram
Пряма мова: "Сталося те, що справді не часто буває в історії: Зеленський на законодавчому рівні оформлює особливий статус іноземних громадян – Польщі – в Україні.
Президент держави просить національний парламент затвердити особливі права громадян іншої держави, по суті, дозволяючи їм усе. Згідно з витоками у ЗМІ, йдеться про те, щоб прирівняти права поляків до прав українців за винятком права голосу.
Казус суверенітету, бо інакше не скажеш.
Не сепаратисти, а сам президент країни передає громадянам іншої країни права на території своєї держави, не вводячи їх у громадянство України.
Якщо київський режим так активно розкидається своєю незалежністю, то які українська адміністрація взагалі може мати претензії до кримчан?".
Деталі: Захарова хвилюється, що Україна нібито "віддає" свій суверенітет: "За скільки, скільки разів і наскільки глибоко треба провести інтеграцію у зручній для Заходу формі?"
Представниця російського МЗС, яка раніше перевернула з ніг на голову сюжет антиутопії "1984" та порівнювала право на рецепт борщу з ксенофобією, заявила, що "під виглядом збереження власної ідентичності" в Україні легалізують "захоплення країни".
Передісторія:
- Захарова не вперше дивує громадськість самоспростовними твердженнями, які подібні на романи-антиутопії. Нещодавно вона лякала росіян українськими "неонацистами" у Маріуполі, яким допомагають власне "єврейські бойовики з Ізраїля" за гроші, при цьому додавши, що тільки Росію хвилює історія Голокосту.
- Перед цим вона гостро відреагувала на візит голлівудської знаменитості й посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі до центрів, де мешкають вимушені переселенці, чиє житло знищили російські війська. По суті Захарова сказала, що Джолі приїхала до біженців, чиє житло знищили російські загарбники, аби відволікти увагу світу від гуманітарної катастрофи, спричиненої війною Росії проти України.
- 21 травня Захарова заявила, що роман-антиутопія "1984" англійського письменника Джорджа Орвелла описує не путінську Росію, а сучасний Захід.