Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова возмущается из-за интеграции Польши и Украины. Она заявила, что при особом отношении к полякам, претензий к Крыму быть не должно.

Источник: Захарова в Telegram

Прямая речь: "Произошло то, что действительно редко бывает в истории: Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан – Польши – в Украине.

Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идёт о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса.

Казус суверенитета, иначе не скажешь.

Не сепаратисты, а сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины.

Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?".

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Детали: Захарова волнуется, что Украина якобы "отдает" свой суверенитет: "За сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме?".

Представительница российского МИДа, которая ранее перевернула с ног на голову сюжет антиутопии "1984" и сравнивала право на рецепт борща с ксенофобией, заявила, что "под видом сохранения собственной идентичности" в Украине легализуют "захват своей страны".

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