У Лаврова волнуются из-за сближения Польши и Украины
Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова возмущается из-за интеграции Польши и Украины. Она заявила, что при особом отношении к полякам, претензий к Крыму быть не должно.
Источник: Захарова в Telegram
Прямая речь: "Произошло то, что действительно редко бывает в истории: Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан – Польши – в Украине.
Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идёт о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса.
Казус суверенитета, иначе не скажешь.
Не сепаратисты, а сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины.
Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?".
Детали: Захарова волнуется, что Украина якобы "отдает" свой суверенитет: "За сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме?".
Представительница российского МИДа, которая ранее перевернула с ног на голову сюжет антиутопии "1984" и сравнивала право на рецепт борща с ксенофобией, заявила, что "под видом сохранения собственной идентичности" в Украине легализуют "захват своей страны".
Предыстория:
- Захарова не в первый раз удивляет общественность самоопровергающими утверждениями, которые похожи на фразы из романа-антиутопии. Недавно она пугала россиян украинскими "неонацистами" в Мариуполе, которым помогают "еврейские боевики из Израиля" за деньги, при этом добавив, что только Россию волнует история Холокоста.
- Перед этим она остро отреагировала на визит голливудской знаменитости и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли в центры, где живут вынужденные переселенцы, чье жилье уничтожили российские войска. По сути Захарова сказала, что Джоли приехала к беженцам, чье жилье уничтожили российские захватчики, чтобы отвлечь мир от гуманитарной катастрофы, вызванной войной России против Украины.
- 21 мая Захарова заявила, что роман-антиутопия "1984" английского писателя Джорджа Оруэлла описывает не путинскую Россию, а современный Запад.