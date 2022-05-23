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У Лаврова волнуются из-за сближения Польши и Украины 

Мазуренко Алена Понедельник, 23 мая 2022, 17:28
фото: ТАСС

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова возмущается из-за интеграции Польши и Украины. Она заявила, что при особом отношении к полякам, претензий к Крыму быть не должно. 

Источник: Захарова в Telegram

Прямая речь: "Произошло то, что действительно редко бывает в истории: Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан – Польши – в Украине.

Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идёт о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса.

Казус суверенитета, иначе не скажешь.

Не сепаратисты, а сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины.

Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?".

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Детали: Захарова волнуется, что Украина якобы "отдает" свой суверенитет: "За сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме?".

Представительница российского МИДа, которая ранее перевернула с ног на голову сюжет антиутопии "1984" и сравнивала право на рецепт борща с ксенофобией, заявила, что "под видом сохранения собственной идентичности" в Украине легализуют "захват своей страны".

Предыстория:

  • Захарова не в первый раз удивляет общественность самоопровергающими утверждениями, которые похожи на фразы из романа-антиутопии. Недавно она пугала россиян украинскими "неонацистами" в Мариуполе, которым помогают "еврейские боевики из Израиля" за деньги, при этом добавив, что только Россию волнует история Холокоста.
  • Перед этим она остро отреагировала на визит голливудской знаменитости и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли в центры, где живут вынужденные переселенцы, чье жилье уничтожили российские войска. По сути Захарова сказала, что Джоли приехала к беженцам, чье жилье уничтожили российские захватчики, чтобы отвлечь мир от гуманитарной катастрофы, вызванной войной России против Украины.
  • 21 мая Захарова заявила, что роман-антиутопия "1984" английского писателя Джорджа Оруэлла описывает не путинскую Россию, а современный Запад.

Темы: ПольшаУкраина
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