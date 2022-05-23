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Прокурори встановили російського командира, через якого загинула дитина на Харківщині

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 20:57
Сергій Максімов, фото з Facebook Венедіктової

Ідентифіковано російського командира, який віддавав накази про обстріли на Харківщині, внаслідок яких загинула дитина.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Деталі: Командир 138 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Максімов Сергій Вікторович підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Дослівно: "Прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратино" по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка.

Вогонь запалювальними снарядами із установки вівся по будинках мирних. Йому було достовірно відомо, що там відсутні будь-які військові об’єкти. До того ж застосування такої зброї у місцях зосередження цивільного населення взагалі заборонено міжнародним правом.

В результаті атаки житлові будинки, Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні".

Більше деталей: За словами Венедіктової, полковник Максімов народився в Ужгороді на Закарпатті. На Харківщині у його підпорядкуванні перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням.

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