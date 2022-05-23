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Прокуроры установили российского командира, из-за которого погиб ребенок в Харьковской области

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 20:57
Сергей Максимов, фото с Facebook Венедиктовой

Идентифицирован российский командир, который отдавал приказы об обстрелах в Харьковской области, в результате которых погиб ребенок.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Детали: Командир 138-й отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Максимов Сергей Викторович подозревается в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Дословно: "Прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка.

Огонь зажигательными снарядами из установки велся по мирным домам. Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. А также применение такого оружия в местах сосредоточения гражданского населения вообще запрещено международным правом.

В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней умерла в больнице".

Больше деталей: По словам Венедиктовой, полковник Максимов родился в Ужгороде на Закарпатье. В Харьковской области в его подчинении находились артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением.

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Темы: Харьковская областьвойнаРосcияВенедиктова
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