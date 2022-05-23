На сході ЗСУ відбили 16 атак, знищили 38 одиниць ворожої техніки

На Донецькому і Луганському напрямках у понеділок бійці угруповання Об'єднаних сил відбили 16 атак і знищили 38 одиниць техніки окупантів.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Українські захисники відбили 16 атак ворога, ще на одній локації тривають бої.

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За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 22 одиниці бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у понеділок російські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 30, танків – 1, БМП – 2, БПЛА – 2.

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Окупанти за день обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти, з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.