На востоке ВСУ отразили 16 атак, уничтожили 38 единиц вражеской техники

На Донецком и Луганском направлениях в понедельник бойцы группировки Объединенных сил отбили 16 атак и уничтожили 38 единиц техники оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Украинские защитники отбили 16 атак врага, еще на одной локации продолжаются бои.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 22 единицы боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Гранат и шесть БПЛА типа Орлан-10.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в понедельник российские войска совершили 1 атаку. Утраты неприятеля составляют: личного состава – 30, танков – 1, БМП – 2, БПЛА – 2.

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Оккупанты за день обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести.