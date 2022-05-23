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На востоке ВСУ отразили 16 атак, уничтожили 38 единиц вражеской техники

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 22:26
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в понедельник бойцы группировки Объединенных сил отбили 16 атак и уничтожили 38 единиц техники оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Украинские защитники отбили 16 атак врага, еще на одной локации продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 22 единицы боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Гранат и шесть БПЛА типа Орлан-10.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в понедельник российские войска совершили 1 атаку. Утраты неприятеля составляют: личного состава – 30, танков – 1, БМП – 2, БПЛА – 2.

Оккупанты за день обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаВооруженные силыДонбасс
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