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Венедіктова про воєнні злочини РФ: Вже 13 тисяч справ, 49 підозр

Анастасія КалатурВівторок, 24 травня 2022, 01:55
ФОТО: GETTY

Станом на 23 травня  розслідуються близько 13 тисяч справ про ймовірні воєнні злочини РФ.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час час відкриття  виставки Russia War Crimes House, яку цитує The Guardian

Деталі: Наразі є список із приблизно 600 осіб, які можуть бути причетні до воєнних злочинів.

Підозри надійшли 49 російським солдатам.

Пряма мова: "Все свідчить про те, що російська військово-політична еліта беззастережно повернулася до жорстокої військової тактики насильства…

 Особливо це проявляється на територіях, що опинилися на передовій війни, яка практично перетворилася на бійню".

Що передувало: Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення.

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Нагадаємо: Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини.

Теми: війнаРосія
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