Венедиктова о военных преступлениях РФ: Уже 13 тысяч дел, 49 подозрений

По состоянию на 23 мая расследуются около 13 тысяч дел о предполагаемых военных преступлениях РФ.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время открытия выставки Russia War Crimes House, которую цитирует The Guardian

Детали: В настоящее время есть список из примерно 600 человек, которые могут быть причастны к военным преступлениям.

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Подозрения поступили 49 российским солдатам.

Прямая речь: "Все говорит о том, что российская военно-политическая элита безоговорочно вернулась к жестокой военной тактике насилия…

Особенно это проявляется на территориях, оказавшихся на передовой войны, которая практически превратилась в бойню".

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Что предшествовало: Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве гражданского жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним: Количество подтвержденных жертв среди мирного населения от российской вооруженной агрессии достигло 4600, из них 232 ребенка.