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Ставленик Кремля проситиме РФ розмістити на Херсонщині російську військову базу

Анастасія КалатурВівторок, 24 травня 2022, 05:01
Ставленик Кремля проситиме РФ розмістити на Херсонщині російську військову базу
ВАЛЕРІЙ КУЛЕШОВ (ЗЛІВА, ЙОГО НЕЩОДАВНО ВБИЛИ) І КИРИЛО СТРЕМОУСОВ (СПРАВА). ФОТО DETECTOR.MEDIA

Колаборанти Херсонщини будуть просити Росію розмістити там російську військову базу.

Джерело: ставленик Кремля, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" області Кирило Стремоусов у пропагандистському росЗМІ "РІА Новости"

Пряма мова: "У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми про це проситимемо".

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Деталі: Стремоусов заявив, що це "має стати гарантом безпеки", "життєво необхідно", і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".

Нагадаємо: Раніше Стремоусов заявляв, що повернення Херсонської області до "нацистської", як він твердить, України – виключено.

Теми: Херсонська областьРосія
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