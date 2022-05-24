Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу
Вторник, 24 мая 2022, 05:01
Колаборанты Херсона будут просить Россию разместить там российскую военную базу.
Источник: ставленник Кремля, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов в пропагандистском росСМИ "РИА Новости"
Прямая речь: "В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить".
Детали: Стремоусов заявил, что это "должно стать гарантом безопасности" и "жизненно необходимо", и что в этом якобы "заинтересовано все население".
Напомним: Ранее Стремоусов заявлял, что возвращение Херсонской области в "нацистскую", как он утверждает, Украину – исключено.
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