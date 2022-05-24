Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу

ВАЛЕРИЙ КУЛЕШОВ (СЛЕВА, ЕГО НЕДАВНО УБИЛИ) И КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ (СПРАВА). ФОТО DETECTOR.MEDIA

Колаборанты Херсона будут просить Россию разместить там российскую военную базу.

Источник: ставленник Кремля, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов в пропагандистском росСМИ "РИА Новости"

Прямая речь: "В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить".

Детали: Стремоусов заявил, что это "должно стать гарантом безопасности" и "жизненно необходимо", и что в этом якобы "заинтересовано все население".

Напомним: Ранее Стремоусов заявлял, что возвращение Херсонской области в "нацистскую", как он утверждает, Украину – исключено.