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Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу

Анастасия КалатурВторник, 24 мая 2022, 05:01
Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу
ВАЛЕРИЙ КУЛЕШОВ (СЛЕВА, ЕГО НЕДАВНО УБИЛИ) И КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ (СПРАВА). ФОТО DETECTOR.MEDIA

Колаборанты Херсона будут просить Россию разместить там российскую военную базу.

Источник: ставленник Кремля, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов в пропагандистском росСМИ "РИА Новости"

Прямая речь: "В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить".

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Детали: Стремоусов заявил, что это "должно стать гарантом безопасности" и "жизненно необходимо", и что в этом якобы "заинтересовано все население".

Напомним: Ранее Стремоусов заявлял, что возвращение Херсонской области в "нацистскую", как он утверждает, Украину – исключено.

Темы: Херсонская областьРосcия
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