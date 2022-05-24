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Росіяни поставили "Іскандери" в Білорусі за 50 км від кордону України – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 24 травня 2022, 07:20
Росіяни поставили Іскандери в Білорусі за 50 км від кордону України – Генштаб ЗСУ
Іскандер-М, фото Віталія Кузьміна

Російські війська розмістили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" у Білорусі на відстані 50 км від кордону України, а поблизу російсько-українського кордону укріплюють позиції. 

Джерело: зведена інформація Генерального штабу Збройних сил України на 90-й день війни, 24 травня

Дослівно: "Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України".

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Деталі: Підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях РБ, це волинський і поліський напрямок.

На сіверському напрямку противник України продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях РФ та недопущення перекидання українських військ на інші напрямки. 

Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області.

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Нагадаємо: Місяць тому, 24 квітня, росіяни розгортали пускові установки ОТРК "Іскандер-М" за 60 км від кордону України у Бєлгородській області РФ, на слобожанському напрямку.

"Іскандер" – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля: Іскандер, Іскандер-Е, Іскандер-К, Іскандер-М. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – від 500 км до 700 км.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Білорусь не є агресором в російсько-українській війні, хоча з її території на початку війни в Україну заходили колони військової техніки, а зараз продовжують запускати ракети.

Теми: війнаРосіяБілорусь
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