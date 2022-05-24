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Россияне поставили "Искандеры" в Беларуси в 50 км от границы Украины – Генштаб ВСУ

Елена РощинаВторник, 24 мая 2022, 07:20
Искандер-М, фото Виталия Кузьмина

Российские войска разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в Беларуси в 50 км от границы Украины, а вблизи российско-украинской границы укрепляют позиции.

Источник: сводная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 90-й день войны, 24 мая

Дословно: "Увеличивается угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины".

Детали: Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях РБ, это волынское и полесское направления.

На северском направлении противник Украины продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях РФ и недопущения переброски украинских войск на другие направления.

Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случевск Брянской области.

Напомним: Месяц назад, 24 апреля, россияне разворачивали пусковые установки ОТРК "Искандер-М" в 60 км от границы Украины в Белгородской области РФ, на слобожанском направлении.

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"Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля: Искандер, Искандер-Е, Искандер-К, Искандер-М. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – от 500 км до 700 км.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Беларусь не является агрессором в российско-украинской войне, хотя с ее территории в начале войны в Украину заходили колонны военной техники, а сейчас продолжают запускать ракеты.

Темы: войнаРосcияБеларусь
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