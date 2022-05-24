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Ніч у регіонах: у Миколаєві вибухи, на Харківщині обстріли, загострення біля Авдіївки

Олена РощінаВівторок, 24 травня 2022, 09:22

У ніч на 24 травня в Миколаєві чули вибухи, вранці російські війська обстріляли дві громади Дніпропетровської області, які межують із Херсонщиною, у Донецькій та Луганській області інтенсивні бойові дії. 

Джерело: інформація голів ОВА станом на 8-му ранку вівторка 24 травня 

Деталі: На Кіровоградщині ніч минула спокійно. 

У понеділок о 17.50 над с. Ганнівка Новоукраїнського району силами ППО збито ракету, яка впала на відкритій території. На місці падіння виявлено уламки ракети. Загиблі та травмовані відсутні. На місце події працює слідчо-оперативна група. 

На Дніпропетровщині: вночі і ранком тривоги. Увечері – чотири "прильоти" по залізничній інфраструктурі. Без постраждалих. Серйозні руйнування. 

На ранок – знову обстріли Зеленодольськоі та Широківськоі громад, які межують з Херсонщиною. Є руйнування житла. Людей не зачепило. Детальна інформація уточнюється. 

Харківщина: вночі поодинокі обстріли, постраждалих немає. По області за добу були обстріли Мерефи, Ізюмського району, Дергачів, Лозівського району. 

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Загалом за добу п’ятеро поранених, в тому числі одна людина в м.Харків, одна – в Дергачівському районі, дві людини – в с. Гусарівка Ізюмського району, одна – Лозівський р-н, селище Близнюки.

Луганщина: постійні артобстріли Сєвєродонецька. Зруйновано по шість будинків  у Сєвєродонецьку та Лисичанську 

Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – в Новодружеську. За добу 4 загиблих (усі в одному будинку), 4 поранених. Детальна інформація щодо постаждалих та руйнувань уточнюється. 

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту. Загострення поблизу Авдіївки, Лиману, Райгородка. За добу – троє вбитих, 6 поранених цивільних.

Евакуація з прифронтової зони продовжується попри обстріли. 

Миколаївщина: у Миколаєві вночі були чутні вибухи. Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

Вдень 23 травня і вночі були обстріли Березнегуватської та Широкіаської громад. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Деталі встановлюються. 

Херсонщина: стабільно критична ситуація. Найбільш гостро стоїть питання із доставкою провізії та ліків у окупованих селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. У більшість населених пунктів немає змоги доставити гуманітарну допомогу та організувати зелений коридор.

"Окупанти продовжують нищити в Херсоні українську символіку та вивішувати свій триколор і радянську символіку", – повідомляє ОВА, яка працює з іншої області.

Повідомляється, що відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

У попередню ніч, на 23 травня, російські війська обстрілювали у Сумській області місто Білопілля та його околиці, випускали з російської території ракети, завдали авіаудару. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що ворог завдав авіаційного удару по позиціях ЗСУ в районі Білопілля.

Теми: війнаХарківМиколаївДонбас
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