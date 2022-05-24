Ночь в регионах: в Николаеве взрывы, на Харьковщине обстрелы, обострение у Авдеевки

В ночь на 24 мая в Николаеве слышали взрывы, утром российские войска обстреляли две общины Днепропетровской области, которые граничат с Херсонщиной, в Донецкой и Луганской области интенсивные боевые действия.

Источник: информация глав ОВА по состоянию на 8 утра вторника 24 мая

Детали: В Кировоградской области ночь прошла спокойно.

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В понедельник в 17:50 над с. Анновка Новоукраинского района силами ПВО была сбита ракета, она упала на открытой территории. На месте падения обнаружены обломки ракеты. Погибшие и травмированные отсутствуют. На место происшествия работает следственно-оперативная группа.

На Днепропетровщине ночью и утром тревоги. Вечером – четыре "прилета" по железнодорожной инфраструктуре. Без пострадавших. Серьезные разрушения.

На утро – снова обстрелы Зеленодольской и Широковской общин, которые граничат с Херсонщиной. Есть разрушение жилья. Людей не задело. Подробная информация уточняется.

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Харьковщина: ночью одиночные обстрелы, пострадавших нет. По области за сутки были обстрелы Мерефы, Изюмского района, Дергачев, Лозовского района.

Всего за сутки пятеро раненых, в том числе один человек в г.Харьков, один – в Дергачевском районе, два человека – в с. Гусаревка Изюмского района, один – Лозовский р-н, поселок Близнецы.

Луганщина: постоянные артобстрелы Северодонецка. Разрушены по шесть домов в Северодонецке и Лисичанске

Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске. За сутки 4 погибших (все в одном доме), 4 раненых. Подробная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Донеччина: обстрелы по всей линии фронта. Обострение вблизи Авдеевки, Лимана, Райгородка. За сутки – трое убитых, 6 раненых гражданских.

Эвакуация из прифронтовой зоны продолжается, несмотря на обстрелы.

Николаевщина: в Николаеве ночью были слышны взрывы. Информация о поврежденных объектах и ​​пострадавших уточняется.

Днем 23 мая и ночью были обстрелы Березнеговатской и Широкиасской общин. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. Подробности устанавливаются.

Херсонщина: стабильно критична ситуация. Наиболее остро стоит вопрос с доставкой провизии и лекарств в оккупированных селах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. В большинстве населенных пунктов нет возможности доставить гуманитарную помощь и организовать зеленый коридор.

"Оккупанты продолжают уничтожать в Херсоне украинскую символику и вывешивать свой триколор и советскую символику", – сообщает ОВА, которая работает из другой области.

Сообщается, что относительно спокойно прошла ночь на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В предыдущую ночь, на 23 мая, российские войска обстреливали в Сумской области город Белополье и его окрестности, выпускали с российской территории ракеты, нанесли авиаудар. Генштаб в утренней сводке сообщил, что враг нанес авиационный удар по позициям ВСУ в районе Белополья.