Мариуполь: под завалами многоэтажки нашли около 200 тел – советник мэра

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки обнаружили около 200 тел с высокой степенью разложения.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Могильник. При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения".

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Детали: По его словам, местные жители отказались собирать и упаковывать тела погибших, поэтому МЧС России покинуло место работ. Тела погибших остались на месте, и теперь из-за частично разобранных завалов почти во всем квартале слышен трупный запах.

Андрющенко также добавил, что в городе фактически остановился процесс перезахоронения со дворов многоэтажек.

В настоящее время работы по захоронению и эксгумации выполняет так называемая "Государственная корпорация "Ритуал"" из Донецка. Но для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", заявив, что его только обнаружили, или согласиться на запись видео, на котором необходимо сказать, что погибший был убит именно украинской армией.

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Андрющенко подчеркнул, что из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Таким образом, Мариуполь сейчас превратился в сплошное кладбище.

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