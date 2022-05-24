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Шойгу заявив, що Захід хоче посварити Росію із "союзниками"

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 13:27
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід "цілеспрямовано працює" над підривом єдності держав Організації договору про колективну безпеку та намагається посварити РФ із її "союзниками".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Шойгу на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ, яке пройшло по відеозв'язку

Пряма мова Шойгу: "По периметру кордонів ОДКБ формуються довгострокові осередки напруженості. Західні країни ведуть цілеспрямовану роботу з підриву союзницьких відносин між державами ОДКБ. Знаємо, який тиск чиниться на наших союзників. У хід ідуть неприкриті погрози, шантаж, інтриги".

Деталі: За його словами, все це вимагає від країн ОДКБ "ще більшої згуртованості, активнішої та чіткішої координації дій".

Шойгу також додав, що Росія нібито продовжить надавати необхідну допомогу своїм союзникам у "нейтралізації загроз, що виникають, і відстоюванні суверенітету".

Для довідки: На даний момент учасниками ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан.

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Теми: РосіявійнаЗахід
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