Шойгу заявил, что Запад хочет поссорить Россию с "союзниками"
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад "целенаправленно работает" над подрывом единства государств Организации договора о коллективной безопасности и пытается поссорить РФ с ее "союзниками".
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ
Прямая речь Шойгу: "По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряжённости. Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги".
Детали: По его словам, все это требует от стран ОДКБ "еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий".
Шойгу также добавил, что Россия якобы продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в "нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета".
Для справки: В настоящий момент участниками ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.
Предыстория:
- 16 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО и что без сплочения стран ОДКБ их завтра может не стать.
- Президент России Владимир Путин на той же встрече заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности