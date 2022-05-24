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Шойгу заявил, что Запад хочет поссорить Россию с "союзниками"

Ирина БалачукВторник, 24 мая 2022, 13:27
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад "целенаправленно работает" над подрывом единства государств Организации договора о коллективной безопасности и пытается поссорить РФ с ее "союзниками".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ

Прямая речь Шойгу: "По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряжённости. Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги".

Детали: По его словам, все это требует от стран ОДКБ "еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий".

Шойгу также добавил, что Россия якобы продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в "нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета".

Для справки: В настоящий момент участниками ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО и что без сплочения стран ОДКБ их завтра может не стать.
  • Президент России Владимир Путин на той же встрече заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности

Темы: РосcиявойнаЗапад
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