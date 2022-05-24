В Україні встановили 8 окупантів, які катували українців та вбили сім’ю старости Мотижина

Українські правоохоронці встановили особи російських військовослужбовців, які вбили сім’ю старости села Мотижин і причетні до тортур українців. Після катувань окупантів вижили лише 3 людини.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Facebook-сторінка генпрокурора Ірини Венедіктової

Деталі: Зокрема, встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК "Вагнер". Вони причетні як мінімум до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.

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Пряма мова Венедіктової: "Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:

старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії

- командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії сержант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії

- командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії

- командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії

- командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії

командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер"

- член ПВК "Вагнер" Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер"

- водій відділення КШМ ПВК "Вагнер" Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

Деталі: Слідством встановлено, що у березні 2022 року окупанти викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

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За словами генпрокурора, в місці свого "базування" росіяни катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону.

Пряма мова Венедіктової: "Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.

Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води".

Крім того, двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань окупанти вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них вижив.

Гумдопомогу та автомобілі волонтерів російські військові та найманці поцупили.

Підозрювані також закатували до смерті і двох членів громадської організації "Патріот", їх тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.

Ще одного з потерпілих окупанти прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км.

Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.

Венедіктова повідомила, що крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених злочинів підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.

Окупантам в Україні заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч.1, ч.2 ст.438 ККУ).

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