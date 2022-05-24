В Україні встановили 8 окупантів, які катували українців та вбили сім’ю старости Мотижина
Українські правоохоронці встановили особи російських військовослужбовців, які вбили сім’ю старости села Мотижин і причетні до тортур українців. Після катувань окупантів вижили лише 3 людини.
Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Facebook-сторінка генпрокурора Ірини Венедіктової
Деталі: Зокрема, встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК "Вагнер". Вони причетні як мінімум до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.
Пряма мова Венедіктової: "Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:
- старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер"
- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер"
- Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".
Деталі: Слідством встановлено, що у березні 2022 року окупанти викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.
За словами генпрокурора, в місці свого "базування" росіяни катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону.
Пряма мова Венедіктової: "Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.
Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води".
Крім того, двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань окупанти вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них вижив.
Гумдопомогу та автомобілі волонтерів російські військові та найманці поцупили.
Підозрювані також закатували до смерті і двох членів громадської організації "Патріот", їх тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.
Ще одного з потерпілих окупанти прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км.
Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.
Венедіктова повідомила, що крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених злочинів підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.
Окупантам в Україні заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч.1, ч.2 ст.438 ККУ).
Знати більше: Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині
Що передувало:
- 23 березня російські військові викрали голову села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.
- 26 березня Офіс генпрокурора повідомив, що через викрадення російськими окупантами старости села Мотижин розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 2 квітня у Міноборони повідомили про звільнення всієї території Київської області від російських загарбників.
- 2 квітня після звільнення Київщини від окупантів були знайдені тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 23 березня.