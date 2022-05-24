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В Україні встановили 8 окупантів, які катували українців та вбили сім’ю старости Мотижина

Мазуренко Альона Вівторок, 24 травня 2022, 16:47
фото: СБУ

Українські правоохоронці встановили особи російських військовослужбовців, які вбили сім’ю старости села Мотижин і причетні до тортур українців. Після катувань окупантів вижили лише 3 людини.  

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Facebook-сторінка генпрокурора Ірини Венедіктової

Деталі: Зокрема, встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК "Вагнер". Вони причетні як мінімум до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.

Пряма мова Венедіктової: "Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:

  • старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер"
  • Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер"
  • Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

Деталі: Слідством встановлено, що у березні 2022 року окупанти викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

За словами генпрокурора, в місці свого "базування" росіяни катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону.

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Пряма мова Венедіктової: "Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.

Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води".

Крім того, двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань окупанти вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них вижив.

Гумдопомогу та автомобілі волонтерів російські військові та найманці поцупили.

Підозрювані також закатували до смерті і двох членів громадської організації "Патріот", їх тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.

Ще одного з потерпілих окупанти прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км.

Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.

Венедіктова повідомила, що крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених злочинів підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.

Окупантам в Україні заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч.1, ч.2 ст.438 ККУ).

Знати більше: Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині

Що передувало:

  • 23 березня російські військові викрали голову села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.
  • 26 березня Офіс генпрокурора повідомив, що через викрадення російськими окупантами старости села Мотижин розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
  • 2 квітня у Міноборони повідомили про звільнення всієї території Київської області від російських загарбників.
  • 2 квітня після звільнення Київщини від окупантів були знайдені тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 23 березня.

Теми: окупаціяОфіс генпрокурораКиївська областьтортури
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