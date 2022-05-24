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В Украине установили 8 оккупантов, которые пытали украинцев и убили семью старосты Мотыжина

Мазуренко Алена Вторник, 24 мая 2022, 16:47
фото: СБУ

Украинские правоохранители установили личности российских военнослужащих, которые убили семью старосты села Мотыжин и причастны к пыткам украинцев. После пыток оккупантов выжили только 3 человека.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, Facebook-страница генпрокурора Ирины Венедиктовой

Детали: В частности, установлены 5 военнослужащих ВС РФ и 3 наемника ПВК "Вагнер". Они причастны как минимум к 14 эпизодам преступлений. Лишь 3 человека выжили после их пыток.

Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к зверствам в Мотыжине:

  • старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • сержант Чингис Гончиков – командир отделения – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • старший лейтенант Виталий Дмитриев командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер"
  • Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер"
  • Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".

Детали: Следствием установлено, что в марте 2022 года оккупанты похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.

По словам генпрокурора, в месте своей "базировки" россияне пытали их, выбивая информацию об ВСУ и терробороне.

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Прямая речь Венедиктовой: "Просто на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.

Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды".

Кроме того, двух волонтеров, пытавшихся провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток оккупантов вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них выжил.

Гумпомощь и автомобили волонтеров российские военные и наемники украли.

Подозреваемые также замучили до смерти и двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.

Еще одного из пострадавших оккупанты привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км.

Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме.

Венедиктова сообщила, что кроме убийств, пыток и содержания пленных, среди установленных преступлений подозреваемых также обстрелы и поджоги мирных домов, и отбор мобильных телефонов.

Оккупантам в Украине заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч.1, ч.2 ст.438 УКУ).

Узнать больше: Дьявол носит форму русского солдата. Как пытали на Киевщине

Что предшествовало:

  • 23 марта российские военные похитили главу села Мотыжин Киевской области Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.
  • 26 марта Офис генпрокурора сообщил, что из-за похищения российскими оккупантами старосты Мотыжина начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
  • 2 апреля в Минобороны сообщили об освобождении всей территории Киевской области от российских захватчиков.
  • 2 апреля после освобождения Киевской области от оккупантов были найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 23 марта.

Темы: оккупацияОфис генпрокурораКиевская областьпытки
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