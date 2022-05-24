В Украине установили 8 оккупантов, которые пытали украинцев и убили семью старосты Мотыжина

Украинские правоохранители установили личности российских военнослужащих, которые убили семью старосты села Мотыжин и причастны к пыткам украинцев. После пыток оккупантов выжили только 3 человека.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, Facebook-страница генпрокурора Ирины Венедиктовой

Детали: В частности, установлены 5 военнослужащих ВС РФ и 3 наемника ПВК "Вагнер". Они причастны как минимум к 14 эпизодам преступлений. Лишь 3 человека выжили после их пыток.

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Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к зверствам в Мотыжине:

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

– командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии сержант Чингис Гончиков – командир отделения – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

– командир отделения – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

– командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

– командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии старший лейтенант Виталий Дмитриев командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер"

– член ЧВК "Вагнер" Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер"

– водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер" Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".

Детали: Следствием установлено, что в марте 2022 года оккупанты похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.

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По словам генпрокурора, в месте своей "базировки" россияне пытали их, выбивая информацию об ВСУ и терробороне.

Прямая речь Венедиктовой: "Просто на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.

Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды".

Кроме того, двух волонтеров, пытавшихся провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток оккупантов вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них выжил.

Гумпомощь и автомобили волонтеров российские военные и наемники украли.

Подозреваемые также замучили до смерти и двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.

Еще одного из пострадавших оккупанты привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км.

Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме.

Венедиктова сообщила, что кроме убийств, пыток и содержания пленных, среди установленных преступлений подозреваемых также обстрелы и поджоги мирных домов, и отбор мобильных телефонов.

Оккупантам в Украине заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч.1, ч.2 ст.438 УКУ).

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