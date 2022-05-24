У розбомблений Маріуполь притягли пересувний телевізор, де транслюють пропаганду РФ

Російські окупанти у Маріуполі привезли пересувний телевізор, де транслюють російське пропандистсьте телебачення про "покращення" життя в окупації.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Для того, щоб маріупольці точно повірили в "життя покращилось" окупанти врубають пропаганду. Газети були (пішли на розтопку). Аби увімкнути телевізор - потрібна електрика. Але мраZота знайшла вихід. Пересувний телевізор від МНС Росії.

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Від вчора перший запрацював на Східному в Маріуполі. Тепер на фоні руїн і масових поховань маріупольцям розповідають про покращення та "злочини української армії" прямо тут".

Передісторія:

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лише в Маріуполі окупанти вбили десятки тисяч людей.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті росіяни вбили більше місцевого населення, ніж знищили фашисти у Другу світову. За його словами, за два місяці від рук окупантів у Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей.