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У розбомблений Маріуполь притягли пересувний телевізор, де транслюють пропаганду РФ

Мазуренко Альона Вівторок, 24 травня 2022, 18:39
МАРІУПОЛЬЦІ НА ФОНІ ЗНИЩЕНОГО РОСІЯНАМИ БУДИНКУ. ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

Російські окупанти у Маріуполі привезли пересувний телевізор, де транслюють російське пропандистсьте телебачення про "покращення" життя в окупації.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Для того, щоб маріупольці точно повірили в "життя покращилось" окупанти врубають пропаганду. Газети були (пішли на розтопку). Аби увімкнути телевізор - потрібна електрика. Але мраZота знайшла вихід. Пересувний телевізор від МНС Росії.

Від вчора перший запрацював на Східному в Маріуполі. Тепер на фоні руїн і масових поховань маріупольцям розповідають про покращення та "злочини української армії" прямо тут".

Передісторія: 

Теми: МаріупольтелебаченняпропагандаРосія
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