Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У розбомблений Маріуполь притягли пересувний телевізор, де транслюють пропаганду РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 24 травня 2022, 18:39
У розбомблений Маріуполь притягли пересувний телевізор, де транслюють пропаганду РФ
МАРІУПОЛЬЦІ НА ФОНІ ЗНИЩЕНОГО РОСІЯНАМИ БУДИНКУ. ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

Російські окупанти у Маріуполі привезли пересувний телевізор, де транслюють російське пропандистсьте телебачення про "покращення" життя в окупації.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Для того, щоб маріупольці точно повірили в "життя покращилось" окупанти врубають пропаганду. Газети були (пішли на розтопку). Аби увімкнути телевізор - потрібна електрика. Але мраZота знайшла вихід. Пересувний телевізор від МНС Росії.

Реклама:

Від вчора перший запрацював на Східному в Маріуполі. Тепер на фоні руїн і масових поховань маріупольцям розповідають про покращення та "злочини української армії" прямо тут".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольтелебаченняпропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: