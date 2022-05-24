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В разбомбленный Мариуполь притащили передвижной телевизор, где транслируют пропаганду РФ

Алена МазуренкоВторник, 24 мая 2022, 18:39
В разбомбленный Мариуполь притащили передвижной телевизор, где транслируют пропаганду РФ
МАРИУПОЛЬЦЫ НА ФОНЕ УНИЧТОЖЕННОГО РОССИЯНАМИ ДОМА. ФОТО С TELEGRAM АНДРЮЩЕНКО

Российские оккупанты в Мариуполе привезли передвижной телевизор, где транслируют российское пропандистское телевидение о "улучшении" жизни в оккупации.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Для того чтобы мариупольцы точно поверили в то, что "жизнь улучшилась" оккупанты врубают пропаганду. Газеты были (пошли на растопку). Чтобы включить телевизор - нужно электричество. Но мраZота нашла выход. Передвижной телевизор от МЧС России.

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Со вчера первый заработал на Восточном в Мариуполе. Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшениях и "преступлениях украинской армии" прямо здесь".

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Темы: МариупольтелевидениепропагандаРосcия
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