Ще один російський штурмовик Су-25 став здобиччю української "Ігли" - Нацгвардія
Вівторок, 24 травня 2022, 21:10
Національна гвардія повідомляє про знищення російського штурмовика Су-25 напередодні, 23 травня, над Запорізькою областю.
Джерело: пресцентр НГУ 24 травня
Дослівно: "23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Нацгвардії, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.
Реклама:
Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів "СУ-25" "Грач".
Деталі: За даними УП, російський літак став жертвою ПЗРК "Ігла" в руках нацгвардійця.
Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною
ВІДЕО ДНЯ
Чим росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових