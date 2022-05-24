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Ще один російський штурмовик Су-25 став здобиччю української "Ігли" - Нацгвардія

Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 21:10
Ще один російський штурмовик Су-25 став здобиччю української Ігли - Нацгвардія

Національна гвардія повідомляє про знищення російського штурмовика Су-25 напередодні, 23 травня, над Запорізькою областю.

Джерело: пресцентр НГУ 24 травня

Дослівно: "23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Нацгвардії, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.

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Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів "СУ-25" "Грач".

Деталі: За даними УП, російський літак став жертвою ПЗРК "Ігла" в руках нацгвардійця.

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