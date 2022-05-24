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Еще один российский штурмовик Су-25 стал добычей украинской "Иглы" - Нацгвардия

Валентина РоманенкоВторник, 24 мая 2022, 21:10
Еще один российский штурмовик Су-25 стал добычей украинской Иглы - Нацгвардия

Национальная гвардия сообщает об уничтожении российского штурмовика Су-25 ранее 23 мая над Запорожской областью.

Источник: пресс-центр НГУ 24 мая

Дословно: "23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Нацгвардии, уже второй раз за месяц нанес невосполнимые потери врагу.

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Точным выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик оккупантв "СУ-25" "Грач".

Детали: По данным УП, российский самолет стал жертвой ПЗРК "Игла" в руках нацгвардейца.

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Темы: война
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