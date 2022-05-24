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На сході ЗСУ знищили 38 одиниць ворожої техніки, відбито 9 атак

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 21:27
На сході ЗСУ знищили 38 одиниць ворожої техніки, відбито 9 атак
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Луганському напрямках бійці Об'єднаних сил відбили 9 ворожих атак, на 6 локаціях тривають бої, українські військові знищили 38 одиниць техніки окупантів.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 8 артилерійських систем; 18 одиниць бойової броньованої техніки; 1 спеціальний броньований автомобіль; 1 автомобіль.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили 3 атаки. Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.

Втрати ворога складають: особового складу – до 180, танків – 2, БМП – 5, БТР – 3, артилерійських систем – 3, мінометів – 3, БПЛА – 3.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок окупанти обстріляли 39 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів, з них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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