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На востоке ВСУ уничтожили 38 единиц вражеской техники, отражено 9 атак

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 21:27
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил отразили 9 вражеских атак, на 6 локациях продолжаются бои, украинские военные уничтожили 38 единиц техники оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 8 артиллерийских систем; 18 единиц боевой бронированной техники; 1 специальный бронированный автомобиль; 1 автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 3 атаки. Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

Утраты неприятеля составляют: личного состава – до 180, танков – 2, БМП – 5, БТР – 3, артиллерийских систем – 3, минометов – 3, БПЛА – 3.

Во вторник оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них: 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение национальной полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию ​​и гаражный кооператив. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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