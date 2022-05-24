Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На востоке ВСУ уничтожили 38 единиц вражеской техники, отражено 9 атак

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 21:27
На востоке ВСУ уничтожили 38 единиц вражеской техники, отражено 9 атак
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил отразили 9 вражеских атак, на 6 локациях продолжаются бои, украинские военные уничтожили 38 единиц техники оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 8 артиллерийских систем; 18 единиц боевой бронированной техники; 1 специальный бронированный автомобиль; 1 автомобиль.

Реклама:

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 3 атаки. Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

Утраты неприятеля составляют: личного состава – до 180, танков – 2, БМП – 5, БТР – 3, артиллерийских систем – 3, минометов – 3, БПЛА – 3.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них: 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение национальной полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию ​​и гаражный кооператив. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: