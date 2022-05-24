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ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій

"Українська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 23:04
ОГП, Фото Укрінформу

В умовах повномасштабної агресії в Офісі Генерального прокурора вирішили провести реорганізацію Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Йдеться про так званий "Департамент війни".

Джерело: співрозмовники УП серед працівників правоохоронних органів

Деталі: 24 травня стало відомо, що від керівництва відсторонено Юрія Рудя, який обіймав цю посаду з моменту заснування – з 2019 року. Новим керівником став Юрій Бєлоусов – начальник Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Генеральної прокуратури України.

Один зі співрозмовників зізнався, що відставка генерал-майора Юрія Рудя стала несподіванкою, адже він має великий досвід у розслідуванні справ щодо злочинів, вчинених  в умовах збройного конфлікту. До того як очолити "Департамент війни" Рудь обіймав посаду начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури, має досвід розслідування резонансних справ: Іловайської та Дебальцевської трагедій, збиття літака рейсу MH17, захоплення АР Крим та Севастополя, справи моряків в Керченській протоці, а також фактів розв’язання та ведення збройної агресії Росії, системних катувань та вбивств полонених українських військових і цивільного населення на Сході країни з 2014 року.

Тож Рудь та зібрані в "Департаменті війни" фахівці є чи не єдиними в країні й точно одними з найбільш підготовлених по темі розбудови розслідування міжнародних злочинів.

При цьому Офіс Генерального прокурора не поспішає озвучувати підстави відсторонення Рудя.

Тим часом реорганізація триває вже більше тижня, що фактично паралізувало роботу Департаменту, адже в таких умовах не можуть проводитися слідчі дії.  Водночас штат "Департаменту війни" планують збільшити на 21 особу.

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За інформацією з внутрішніх джерел, в прокуратурі за час з 24 лютого фахові працівники Департаменту здебільшого не залучаються до роботи, їх експертиза не використовується та не враховується керівництвом Генпрокуратури, а вимоги до команди зводились здебільшого до надання будь-яких швидких результатів, які можна "презентувати громадськості".

Довідково: Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, був створений у 2019 році у структурі ОГП.  У 2021 році Ірина Венедіктова відсторонила від його керівництва одного з ініціаторів створення, свого тодішнього заступника – Гюндуза Мамедова.

Теми: Офіс генпрокуроравійнаВенедіктова
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