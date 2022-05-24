ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій

В умовах повномасштабної агресії в Офісі Генерального прокурора вирішили провести реорганізацію Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Йдеться про так званий "Департамент війни".

Джерело: співрозмовники УП серед працівників правоохоронних органів

Деталі: 24 травня стало відомо, що від керівництва відсторонено Юрія Рудя, який обіймав цю посаду з моменту заснування – з 2019 року. Новим керівником став Юрій Бєлоусов – начальник Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Генеральної прокуратури України.

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Один зі співрозмовників зізнався, що відставка генерал-майора Юрія Рудя стала несподіванкою, адже він має великий досвід у розслідуванні справ щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До того як очолити "Департамент війни" Рудь обіймав посаду начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури, має досвід розслідування резонансних справ: Іловайської та Дебальцевської трагедій, збиття літака рейсу MH17, захоплення АР Крим та Севастополя, справи моряків в Керченській протоці, а також фактів розв’язання та ведення збройної агресії Росії, системних катувань та вбивств полонених українських військових і цивільного населення на Сході країни з 2014 року.

Тож Рудь та зібрані в "Департаменті війни" фахівці є чи не єдиними в країні й точно одними з найбільш підготовлених по темі розбудови розслідування міжнародних злочинів.

При цьому Офіс Генерального прокурора не поспішає озвучувати підстави відсторонення Рудя.

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Тим часом реорганізація триває вже більше тижня, що фактично паралізувало роботу Департаменту, адже в таких умовах не можуть проводитися слідчі дії. Водночас штат "Департаменту війни" планують збільшити на 21 особу.

За інформацією з внутрішніх джерел, в прокуратурі за час з 24 лютого фахові працівники Департаменту здебільшого не залучаються до роботи, їх експертиза не використовується та не враховується керівництвом Генпрокуратури, а вимоги до команди зводились здебільшого до надання будь-яких швидких результатів, які можна "презентувати громадськості".

Довідково: Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, був створений у 2019 році у структурі ОГП. У 2021 році Ірина Венедіктова відсторонила від його керівництва одного з ініціаторів створення, свого тодішнього заступника – Гюндуза Мамедова.