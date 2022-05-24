ОГП реорганизует "Департамент войны" в условиях боевых действий

В условиях полномасштабной агрессии России в Офисе Генерального прокурора решили провести реорганизацию Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Речь идет о так называемом "Департаменте войны".

Источник: собеседники УП среди работников правоохранительных органов

Детали: 24 мая стало известно, что от руководства отстранен Юрий Рудь, занимавший этот пост с момента основания – с 2019 года. Новым руководителем стал Юрий Белоусов – начальник Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Украины.

Один из собеседников признался, что отставка генерал-майора Юрия Рудя стала неожиданностью, ведь у него большой опыт в расследовании дел по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта. До того как возглавить "Департамент войны" Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры, имеет опыт расследования резонансных дел: Иловайской и Дебальцевской трагедий, сбитие самолета рейса MH17, захват АР Крым и Севастополя, дела моряков в Керченском проливе а также факты развязывания и ведения вооруженной агрессии России, системных пыток и убийств пленных украинских военных и гражданского населения на Востоке страны с 2014 года.

Поэтому Рудь и собранные в "Департаменте войны" специалисты являются едва ли не единственными в стране и точно одними из наиболее подготовленных по теме развития расследования международных преступлений.

При этом Офис Генерального прокурора не спешит озвучивать основания отстранения Ю. Рудя.

Между тем, реорганизация длится уже больше недели, что фактически парализовало работу Департамента, ведь в таких условиях не могут проводиться следственные действия. В то же время штат "Департамента войны" планируют увеличить на 21 человека.

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По информации из внутренних источников, в прокуратуре за время с 24 февраля специалисты Департамента в большинстве своем не привлекаются к работе, их экспертиза не используется и не учитывается руководством Генпрокуратуры, а требования к команде сводились в основном к предоставлению любых быстрых результатов, которые можно "представить общественности".

Справка: Департамент надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре ОГП. В 2021 году Ирина Венедиктова отстранила от его руководства одного из инициаторов создания своего тогдашнего заместителя – Гюндуза Мамедова.