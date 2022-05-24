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ОГП реорганизует "Департамент войны" в условиях боевых действий

"Украинская правда"Вторник, 24 мая 2022, 23:04
ОГП реорганизует Департамент войны в условиях боевых действий
ОГП, Фото Укринформа

В условиях полномасштабной агрессии России в Офисе Генерального прокурора решили провести реорганизацию Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Речь идет о так называемом "Департаменте войны".

Источник: собеседники УП среди работников правоохранительных органов

Детали: 24 мая стало известно, что от руководства отстранен Юрий Рудь, занимавший этот пост с момента основания – с 2019 года. Новым руководителем стал Юрий Белоусов – начальник Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Украины.

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Один из собеседников признался, что отставка генерал-майора Юрия Рудя стала неожиданностью, ведь у него большой опыт в расследовании дел по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта. До того как возглавить "Департамент войны" Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры, имеет опыт расследования резонансных дел: Иловайской и Дебальцевской трагедий, сбитие самолета рейса MH17, захват АР Крым и Севастополя, дела моряков в Керченском проливе а также факты развязывания и ведения вооруженной агрессии России, системных пыток и убийств пленных украинских военных и гражданского населения на Востоке страны с 2014 года.

Поэтому Рудь и собранные в "Департаменте войны" специалисты являются едва ли не единственными в стране и точно одними из наиболее подготовленных по теме развития расследования международных преступлений.

При этом Офис Генерального прокурора не спешит озвучивать основания отстранения Ю. Рудя.

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Между тем, реорганизация длится уже больше недели, что фактически парализовало работу Департамента, ведь в таких условиях не могут проводиться следственные действия. В то же время штат "Департамента войны" планируют увеличить на 21 человека.

По информации из внутренних источников, в прокуратуре за время с 24 февраля специалисты Департамента в большинстве своем не привлекаются к работе, их экспертиза не используется и не учитывается руководством Генпрокуратуры, а требования к команде сводились в основном к предоставлению любых быстрых результатов, которые можно "представить общественности".

Справка: Департамент надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре ОГП. В 2021 году Ирина Венедиктова отстранила от его руководства одного из инициаторов создания своего тогдашнего заместителя – Гюндуза Мамедова.

Темы: Офис генпрокуроравойнаВенедиктова
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