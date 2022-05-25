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Колаборанти на Запоріжжі заговорили про входження в склад Росії

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 06:00

Так званий "представник місцевої адміністрації" Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що область нібито хоче бути частиною Росії.

Джерело: колаборант, так званий "представник місцевої адміністрації" Володимир Рогов, якого цитують пропагандистські "РІА Новости"

Деталі: Рогов заявив, що Запорізька область візьме курс на входження до складу Росії "після повного звільнення від українських націоналістів". 

Дослівно: "Майбутнє у Запорізькій області може бути тільки одне - вона має бути у складі Росії, має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації. Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька народна республіка. Ми хочемо бути частиною Росії, як завжди і були раніше протягом сотень років".

Довідково. Наразі частина Запорізької області окупована росіянами.

Володимир Рогов - у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в Росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" та "ЛНР". У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Що передувало: Два тижні тому призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ. 

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У Путіна на це заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "так само легітимно, як Крим".

Теми: Запоріжжявійна
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